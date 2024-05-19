Разводы на стекле могут стоить вам нового стекла. Как избежать дорогого ремонта?

Хорошая видимость во время вождения критически важна, особенно ночью, когда свет фар и уличные огни могут отражаться в лобовом стекле, создавая разводы от неэффективно работающих стеклоочистителей.
Эксперты рекомендуют регулярно заменять стеклоочистители и очищать стекло от насекомых, листьев и других загрязнений для предотвращения размазывания грязи по стеклу. Если стеклоочистители изношены, их можно попробовать обрезать специальным ножом, хотя это требует аккуратности, чтобы не повредить щетки еще больше.
В случае неэффективности всех методов очистки, рекомендуется приобрести новые щетки. Использование поврежденных щеток не только ухудшает видимость, но и может привести к появлению царапин на стекле, что в долгосрочной перспективе может потребовать замены всего стекла. Регулярное обслуживание и своевременная замена стеклоочистителей улучшают безопасность и комфорт при вождении.
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