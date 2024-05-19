Рост числа российских туристов в Турции: как справиться с проблемами

По словам посла России в Турции Алексея Ерхова, российские туристы сталкиваются с рядом традиционных проблем при отдыхе в этой стране. Основные причины включают рост цен и трудности с платежами и переводами. Несмотря на эти препятствия, количество российских туристов в Турции продолжает увеличиваться: за первые три месяца текущего года страну посетило около 682 тысяч человек.
Для решения этих проблем посол рекомендует приобретать медицинскую страховку и соблюдать базовые меры безопасности. Он также советует избегать экстремальных видов отдыха и нелицензионных экскурсий.
В общем, несмотря на некоторые риски, Турция остается популярным направлением для российских туристов. Главное — быть внимательным и готовым к возможным трудностям.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.