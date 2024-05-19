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Слоёный пирог со щавелем: в начинке, кроме зелени, много творога со сметаной и яйцами

Пирог со щавелем и творогом: в нём много очень вкусной начинки

1:38
Еда

Тарт с щавелем и творогом — это очень вкусно! Он представляет из себя открытый слоёный пирог с восхитительной начинкой из щавеля, смешанного с творогом, луком, яйцами и сметаной.

Пирог со щавелем и творогом: в нём много очень вкусной начинки
Фото: commons.wikimedia.org by Lisa.raymond is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 1 столовая ложка растительного масла + для смазывания,

— 0,5 репчатого лука,

— 100 г свежего щавеля,

— 200 г творога любой жирности,

— 40 г сметаны любой жирности,

— 2 яйца,

— 20 г муки + для посыпки,

— соль по вкусу,

— перец чёрный молотый по вкусу,

— 250 г слоёного бездрожжевого теста.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте маслом форму для выпечки.
  2. В сковороде нагрейте масло и обжарьте нарезанный лук до мягкости. Остудите немного.
  3. Промойте щавель и избавьтесь от жёстких стеблей. Измельчите листья и смешайте их с луком, творогом, сметаной, яйцами и мукой. Посолите и поперчите.
  4. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто. Выложите его в форму, прижмите к дну и стенкам и наколите вилкой.
  5. Наполните основу пирога приготовленной начинкой. Выпекайте около 40 минут до золотистой корочки.
  6. После готовности, дайте пирогу с щавелем и творогом немного остыть перед подачей.

Подавайте тарт с щавелем и творогом с чаем или кофе в качестве вкусного завтрака или лёгкого ужина. Приятного аппетита!

Пирог из слоеного теста с щавелем — видео рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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