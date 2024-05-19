Слоёный пирог со щавелем: в начинке, кроме зелени, много творога со сметаной и яйцами
Пирог со щавелем и творогом: в нём много очень вкусной начинки
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Тарт с щавелем и творогом — это очень вкусно! Он представляет из себя открытый слоёный пирог с восхитительной начинкой из щавеля, смешанного с творогом, луком, яйцами и сметаной.
Фото: commons.wikimedia.org by Lisa.raymond is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 1 столовая ложка растительного масла + для смазывания,
— 0,5 репчатого лука,
— 100 г свежего щавеля,
— 200 г творога любой жирности,
— 40 г сметаны любой жирности,
— 2 яйца,
— 20 г муки + для посыпки,
— соль по вкусу,
— перец чёрный молотый по вкусу,
— 250 г слоёного бездрожжевого теста.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте маслом форму для выпечки.
- В сковороде нагрейте масло и обжарьте нарезанный лук до мягкости. Остудите немного.
- Промойте щавель и избавьтесь от жёстких стеблей. Измельчите листья и смешайте их с луком, творогом, сметаной, яйцами и мукой. Посолите и поперчите.
- Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто. Выложите его в форму, прижмите к дну и стенкам и наколите вилкой.
- Наполните основу пирога приготовленной начинкой. Выпекайте около 40 минут до золотистой корочки.
- После готовности, дайте пирогу с щавелем и творогом немного остыть перед подачей.
Подавайте тарт с щавелем и творогом с чаем или кофе в качестве вкусного завтрака или лёгкого ужина. Приятного аппетита!
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Пирог из слоеного теста с щавелем — видео рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру