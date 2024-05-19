Hyundai, Kia и Lada возглавляют список самых угоняемых автомобилей в России

В рейтинге самых угоняемых автомобилей 2024 года на первых местах находятся Hyundai Palisade, H1, Santa Fe, Tucson и Kia Seltos. Также в список вошли Lada Granta, Lada Vesta и Mercedes-Benz S-Class.
Согласно информации от Совкомбанка, наибольшему риску угона подвергается Lada Granta, которая является лидером по продажам в России. Высокая угоняемость этих популярных авто связана с их массовым присутствием на дорогах.
В антирейтинг также включены Toyota Camry и Land Cruiser.
Страховая компания "Абсолют Страхование" отмечает, что в 2024 году особенно популярными будут марки Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai и Kia.
Страховщик "РЕСО-Гарантия" составил список брендов, чаще всего подвергающихся угону: Kia, Mitsubishi, ВАЗ, Toyota и Nissan.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.