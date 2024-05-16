Путин и Си Цзиньпин: новая эра банковского сотрудничества России и Китая

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Путин: Россия и Китай договорились содействовать взаимным инвестициям

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Экономика

Россия и Китай намерены укреплять связи и обеспечивать надежную защиту взаимных инвестиций от влияния третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

Путин: Россия и Китай договорились содействовать взаимным инвестициям
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По его словам, обе страны договорились активно использовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов, сообщает ТАСС.

На переговорах в Пекине российский лидер также отметил, что около 90% всех платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях. По его словам, перевод двусторонних расчетов в национальные валюты способствовал увеличению торговых потоков.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и Китай планируют углублять сотрудничество в сферах энергетики и автомобилестроения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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