Путин и Си Цзиньпин: новая эра банковского сотрудничества России и Китая

Россия и Китай намерены укреплять связи и обеспечивать надежную защиту взаимных инвестиций от влияния третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.
По его словам, обе страны договорились активно использовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов, сообщает ТАСС.
На переговорах в Пекине российский лидер также отметил, что около 90% всех платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях. По его словам, перевод двусторонних расчетов в национальные валюты способствовал увеличению торговых потоков.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и Китай планируют углублять сотрудничество в сферах энергетики и автомобилестроения.
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