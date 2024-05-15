Это растение называют деревом шёлковых лент за его необычные соцветия

Лоропеталум или ремнелепестник также называют деревом шёлковых лент за его необычные соцветия, напоминающие яркие ленточки, собранные в пышные пучки. Этот экзотический и декоративный круглый год кустарник обладает насыщенной листвой, которую он не сбрасывает на зиму. Листья могут быть тёмно-пурпурного или ярко-зелёного цветов в зависимости от сорта.
Первые соцветия лоропеталума распускаются в апреле, когда происходит самое массовое цветение. В течение всего лета и осени, вплоть до середины октября, на кустарнике периодически появляются цветы. В теплых условиях, таких как теплица или зимний сад, ремнелепестник может цвести круглый год.
Оригинальные паукообразные цветы лоропеталума источают сладковатый аромат и могут быть розового, красного или белого цвета. В пик цветения ветви кустарника густо покрыты цветами, за которыми практически не видно листвы. Большой популярностью пользуются пурпурнолистные сорта.
Цена на лоропеталум довольно высокая, но доступная.
Лоропеталум — это эффектное и неприхотливое растение, которое станет украшением любого сада или домашнего интерьера. С его красивыми цветами и декоративной листвой, он обязательно порадует вас своей редкой красотой и простотой в уходе.
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