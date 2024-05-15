Это растение называют деревом шёлковых лент за его необычные соцветия

Почему стоит посадить лоропеталум

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лоропеталум или ремнелепестник также называют деревом шёлковых лент за его необычные соцветия, напоминающие яркие ленточки, собранные в пышные пучки. Этот экзотический и декоративный круглый год кустарник обладает насыщенной листвой, которую он не сбрасывает на зиму. Листья могут быть тёмно-пурпурного или ярко-зелёного цветов в зависимости от сорта.

Фото: https://www.flickr.com/photos/184594136@N08/50066044738/ by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первые соцветия лоропеталума распускаются в апреле, когда происходит самое массовое цветение. В течение всего лета и осени, вплоть до середины октября, на кустарнике периодически появляются цветы. В теплых условиях, таких как теплица или зимний сад, ремнелепестник может цвести круглый год.

Оригинальные паукообразные цветы лоропеталума источают сладковатый аромат и могут быть розового, красного или белого цвета. В пик цветения ветви кустарника густо покрыты цветами, за которыми практически не видно листвы. Большой популярностью пользуются пурпурнолистные сорта.

Цена на лоропеталум довольно высокая, но доступная.

Лоропеталум — это эффектное и неприхотливое растение, которое станет украшением любого сада или домашнего интерьера. С его красивыми цветами и декоративной листвой, он обязательно порадует вас своей редкой красотой и простотой в уходе.