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Учёные США и Германии нашли в космосе самый большой "склад" материалов для создания планет

Обнаружена звезда с крупнейшим протопланетным диском из когда-либо открытых

1:17
Наука

Международная команда астрономов из США и Германии обнаружила на расстоянии 1 тысячи световых лет от Земли молодую звезду с самым крупным протопланетным диском, известным на сегодняшний день. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Обнаружена звезда с крупнейшим протопланетным диском из когда-либо открытых
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Протопланетные диски звезд состоят из пыли и газа, из которых под воздействием гравитации звезды постепенно формируются планеты и другие небесные тела.

Наблюдения показали, что обнаруженный диск, названный IRAS 23077, в 3,3 тысячи раз шире расстояния между Землей и Солнцем. Содержащегося в нём материала достаточно для формирования гигантских планет на очень удалённых орбитах.

По словам учёных, диск IRAS 23077 напоминает по форме бабочку. Его размеры вдвое превышают предыдущий рекорд среди протопланетных дисков звезд.

Ведущий автор исследования, Кристина Монш из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, отметила, что размеры IRAS 23077 позволят ученым наблюдать процессы образования планет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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