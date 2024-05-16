США ставят Китай перед выбором, препятствуя развитию отношений с Россией

В Госдепартаменте США считают, что если Китай хочет развивать отношения с западными странами, то он не должен поддерживать Россию. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на неназванного представителя ведомства.
По словам источника издания, это мнение разделяют не только США, но и НАТО и G7.
Однако в США или игнорируют, или имитируют непонимание принципиального отличия Китая от любой другой страны Восточной Европы, Азии или Африки. По своему экономическому, геополитическому и военному потенциалу Китай не относится к стране, которую Запад может ставить перед подобным выбором.
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