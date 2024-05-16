Осторожно, мисселинг: как инвестиционное страхование жизни становится ловушкой для кошельков россиян

Финомбудсмен: мисселинг чаще всего используется при продажах ИСЖ

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин рассказал АСН о распространенной практике мисселинга при продаже инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

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Он отметил, что такие продукты часто преподносятся как выгодная альтернатива банковским вкладам. Однако сотрудники финансовых учреждений зачастую не информируют клиентов о важных аспектах: отсутствии гарантий возврата вложенных средств, законных особенностях договора, рисках неполучения ожидаемого инвестиционного дохода и сложностях с досрочным расторжением договора, которое влечёт за собой потери части уплаченных денежных средств.

В ответ на эти недобросовестные практики Воронин предложил законодательно обязать финансовые учреждения вести и сохранять аудиозаписи всех взаимодействий с клиентами, особенно при оформлении потребительских кредитов, чтобы упростить процесс разбирательства спорных моментов в случае конфликтов.

По мнению финомбудсмена, такое нововведение значительно усилит защиту прав потребителей и повысит стандарты качества финансовых услуг.

Ранее финансовый уполномоченный выявил подвох в договоре каско с франшизой.