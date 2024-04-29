Певица Татьяна Анциферова высказалась про сбежавших из России артитсов

Певица Анциферова не поддерживает связь с уехавшими из России коллегами

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Анциферова в беседе с "МК" призналась, что в основном из России уехали те артисты, которые "мозолили глаза на ТВ". При этом каждый сам делает выбор, уезжать ему или нет из страны.

Фото: youtube.com by канал Yantspiano is licensed under public domain

Сама исполнительница давно отказалась от творческой деятельности и не вникает в происходящее в музыкальной сфере — такое решение связано с ее здоровьем. Она не общается с коллегами ни лично, ни в соцсетях.

Певица призналась, что люди привыкли видеть одни и те же лица по телевизору, поэтому сейчас не могут свыкнуться с их отсутствием.

"Сейчас некоторые из них уехали, поэтому к ним такое пристальное внимание. Зрители привыкли видеть их всю жизнь, а теперь они их не наблюдают", — объяснила артистка.

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