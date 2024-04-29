Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров защищает Аллу Пугачёву от критики после её переезда
Почему лучше не носить контактные линзы в самолёте
Во Франции перед ОИ-2024 регистрируется рекордный рост случаев завоза лихорадки денге
BMJ: антипсихотики могут привести к инсульту у больных деменцией
Возвращение к природе: как крапива может помочь в борьбе с варикозом
Польза какао для здоровья: укрепление иммунитета и улучшение памяти
Необычно и оригинально: говорим о каменистом саде
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн оказался в больнице
Стоимость яиц в Москве с начала 2024 года поднялась на 8%
Ларису Рубальскую унизили в эфире шоу "Маска"

Филипп Киркоров зло высмеял Ларису Рубальскую на шоу "Маска"

0:47
Шоу-бизнес

Председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров зло пошутил над участником в костюме Барби, в котором скрывалась поэтесса Лариса Рубальская.

Филипп Киркоров зло высмеял Ларису Рубальскую на шоу "Маска"
Фото: ntv.ru by кадр из шоу "Маска" is licensed under public domain

Так, она стала гостевым участником проекта, личность которых судьи пытаются угадать сразу же после выступления. При попытке разгадать, кто же прячется в костюме Барби, жюри обратили внимание на невысокий рост выступающего.

Они предположили, что там может скрываться либо Александра Пахмутова, либо Лариса Рубальская. Киркоров указал, что в костюме скрывается "карлица". Правда, позднее, когда маска была снята, ему пришлось долго извиняться перед артисткой.

Ранее родившая в туалете "фабрикантка" призналась, что сама перегрызла пуповину.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Самый легкий путь к похудению и здоровью
Говорим о брокколи
Актер Алексей Барабаш не считает нужным навязывать дочери свое отцовство
Певица Анциферова не поддерживает связь с уехавшими из России коллегами
Финомбудсмен посоветовал россиянам "обходить банки девятой дорогой"
Как приготовить сок из корня сельдерея
Филипп Киркоров зло высмеял Ларису Рубальскую на шоу "Маска"
Родившая в туалете участница "Фабрики звезд-6" Рыженкова сама перегрызла пуповину
Актёр Камерон Монахэн заявил, что декорации в фильме "Трон 3" феноменальные
Ветеринары рассказали, зачем кошка высовывает язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников