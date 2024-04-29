Ларису Рубальскую унизили в эфире шоу "Маска"

Председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров зло пошутил над участником в костюме Барби, в котором скрывалась поэтесса Лариса Рубальская.
Так, она стала гостевым участником проекта, личность которых судьи пытаются угадать сразу же после выступления. При попытке разгадать, кто же прячется в костюме Барби, жюри обратили внимание на невысокий рост выступающего.
Они предположили, что там может скрываться либо Александра Пахмутова, либо Лариса Рубальская. Киркоров указал, что в костюме скрывается "карлица". Правда, позднее, когда маска была снята, ему пришлось долго извиняться перед артисткой.
Ранее родившая в туалете "фабрикантка" призналась, что сама перегрызла пуповину.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.