Ларису Рубальскую унизили в эфире шоу "Маска"

Филипп Киркоров зло высмеял Ларису Рубальскую на шоу "Маска"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров зло пошутил над участником в костюме Барби, в котором скрывалась поэтесса Лариса Рубальская.

Фото: ntv.ru by кадр из шоу "Маска" is licensed under public domain

Так, она стала гостевым участником проекта, личность которых судьи пытаются угадать сразу же после выступления. При попытке разгадать, кто же прячется в костюме Барби, жюри обратили внимание на невысокий рост выступающего.

Они предположили, что там может скрываться либо Александра Пахмутова, либо Лариса Рубальская. Киркоров указал, что в костюме скрывается "карлица". Правда, позднее, когда маска была снята, ему пришлось долго извиняться перед артисткой.

Ранее родившая в туалете "фабрикантка" призналась, что сама перегрызла пуповину.