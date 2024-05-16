Эффективные способы: как снять стойкий макияж с губ в домашних условиях

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Как удалить стойкую помаду с губ

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Возникла проблема с удалением стойкой матовой помады или тинта с губ? Давайте рассмотрим несколько способов, которые могут помочь в этом деле.

Как удалить стойкую помаду с губ
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Вазелин: нанесите косметический вазелин на губы толстым слоем и оставьте на 3-5 минут. Это поможет расщепить жиры и воски, содержащиеся в стойких средствах для макияжа губ. Затем аккуратно удалите остатки вазелина ватным диском или салфеткой.
  • Масло: кокосовое масло обладает похожим эффектом на вазелин. Нанесите его на губы и оставьте на 3-5 минут, затем удалите остатки салфеткой или ватным диском.
  • Консилер: нанесите консилер на губы и сотрите его бумажной салфеткой. Повторите процесс несколько раз, если пигмент не смылся до конца.
  • Бальзам для губ: нанесите бальзам для губ на губы толстым слоем и оставьте на 3-5 минут, затем снимите его ватным диском или салфеткой.
  • Детский крем: нанесите детский крем на губы толстым слоем и оставьте на 3-5 минут, затем снимите остатки средства ватным диском или салфеткой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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