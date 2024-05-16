Узнали, что будет, если кто-то подключится к вашему Wi-Fi: последствия крайне неприятны

Эксперт предупредил о последствиях несанкционированного доступа к Wi-Fi-роутеру

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Любое устройство, подключенное к Wi-Fi-роутеру, к которому кто-то получил несанкционированный доступ, автоматически попадает в зону риска, предупредил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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"Привести это может к печальным последствиям. Один из способов — несанкционированный доступ к сети через провайдера жертвы. Эта схема может быть использована для сокрытия противоправных действий: сигнал проходит через несколько взломанных устройств, оставляя преступника анонимным. Также взломанные роутеры используются для организации DDOS-атак", — объяснил он RT.

Кроме того, взломщики могут завладеть информацией с подключённых к точке гаджетов или подвергнуть их фишинговой атаке. "То есть для жертвы в браузере будут открываться не настоящие, а подложные сайты. Таким образом можно в том числе получить доступ к банковским счетам и другой конфиденциальной информации", — уточнил Шутов.

Проверить свой роутер на предмет отсутствия посторонних подключений может самый неискушённый пользователь. "Можно отключить от роутера все свои гаджеты, и если индикатор на маршрутизаторе продолжает мигать, значит, устройство продолжает раздавать Wi-Fi неизвестным устройствам", — посоветовал эксперт.

Он напомнил о необходимости обязательной установке нового пароля на роутере после его покупки взамен заводского и порекомендовал его периодически менять.