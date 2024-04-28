Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках

Моторист раскрыл, почему лучше покупать масло в металлической банке

1:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автомобилисты убеждены, что моторное масло в металлических банках лучше того же масла в пластиковых канистрах. В интервью для портала njcar.ru специалист сетевого автосервиса объяснил происхождение этого мнения.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На автомобильных форумах часто вспыхивают ожесточенные дебаты по поводу моторных масел, предлагаемых в различных упаковках. Обычно выбор между металлическими и пластиковыми тарами определяется предпочтениями производств. На самом деле, масла в разных типах упаковки по качеству не отличаются.

Тем не менее, масла в металлических банках обычно стоят дороже, чем в пластиковых канистрах.

Это связано с тем, что металлическая упаковка более затратная, а также с местом производства: например, масло в банках из Японии будет дороже масла в пластике из Белоруссии.

Кроме того, подделки масла в металлических банках встречаются реже, что делает их более предпочтительным выбором с точки зрения безопасности. В то время как дешевизна пластиковых канистр привлекает производителей поддельной продукции.

Выбор упаковки не влияет на эксплуатационные характеристики масла. Однако, срок годности и условия хранения крайне важны. Моторное масло должно храниться в герметичной упаковке при комнатной температуре, с умеренной влажностью и без прямых солнечных лучей, особенно если это пластик.