Как изменится семейная ипотека: новые условия в зависимости от числа детей

Кандидат на пост вице-премьера Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме сообщил, что власти рассматривают изменение условий семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье.
В рамках обсуждения продления программы "Семейная ипотека", возможно будут введены новые формы государственной поддержки, основанные на числе детей. Хуснуллин подтвердил, что программа точно будет продолжена для семей с детьми до 6 лет, так как соответствующее решение уже принято.
Он также отметил значимость программы семейной ипотеки для демографической политики страны и упомянул, что ведется обсуждение льготной ипотеки для семей с детьми старше 6 лет.
Напоминаем, что ранее планировалось завершить программу 1 июля 2024 года, но премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возможном продлении программы на шесть лет и сохранении её основных условий.
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