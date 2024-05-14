Как изменится семейная ипотека: новые условия в зависимости от числа детей

Условия семейной ипотеки будут зависеть от числа детей

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кандидат на пост вице-премьера Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме сообщил, что власти рассматривают изменение условий семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье.

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В рамках обсуждения продления программы "Семейная ипотека", возможно будут введены новые формы государственной поддержки, основанные на числе детей. Хуснуллин подтвердил, что программа точно будет продолжена для семей с детьми до 6 лет, так как соответствующее решение уже принято.

Он также отметил значимость программы семейной ипотеки для демографической политики страны и упомянул, что ведется обсуждение льготной ипотеки для семей с детьми старше 6 лет.

Напоминаем, что ранее планировалось завершить программу 1 июля 2024 года, но премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возможном продлении программы на шесть лет и сохранении её основных условий.