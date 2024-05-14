Рынок жилой недвижимости в высотках: Москва vs Дубай — куда инвестировать

Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В статье "Известий" приводятся данные исследования компании "Аеон Девелопмент" и агентства NF Dom, согласно которым Москва и Дубай активно строят жилые небоскребы. В каждом из этих городов находится по 6 миллионов квадратных метров жилой высотной недвижимости, которые сейчас находятся в процессе строительства или уже реализованы. Средняя площадь квартиры в небоскребах ОАЭ на 45 квадратных метров больше, чем в Москве. В Дубае насчитывается 73 проекта с 54,2 тысячами апартаментов, а в Москве — 54 проекта с 93 тысячами квартир и апартаментов. Стоимость квадратного метра жилья в московских высотках составляет 515 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Дубае наибольший спрос наблюдается на просторные однокомнатные апартаменты, тогда как в Москве популярностью пользуются двухкомнатные квартиры, которые составляют 35% от общего числа сделок. Также есть спрос на однокомнатные (28%), трехкомнатные (20%) квартиры и студии (11%), а квартиры с четырьмя и более спальнями занимают 6% рынка.

Ситуация на рынке жилых небоскребов в столице России видоизменяется: растет число высотных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. Если ранее богатые покупатели предпочитали приобретать квартиры в центральных клубных домах, то теперь они готовы инвестировать в жилье в небоскребах. По словам управляющего партнера "Аеон Девелопмент" Дмитрия Старостина, концепция "многоуровневого города" становится всё более востребованной, однако реализация премиальных проектов требует значительных инвестиций, на которые не каждый застройщик готов идти.