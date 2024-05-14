Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили, что сон не способен очистить мозг от токсинов
Как вести себя с котом, чтобы он стал добрее
Почему для здоровья полезна езда на велосипеде
Любовь Успенская критикует Филиппа Киркорова за иск на миллионы в трудные времена
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Лимон будет радовать своими плодами
Рынок жилой недвижимости в высотках: Москва vs Дубай — куда инвестировать

Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток

1:51
Недвижимость

В статье "Известий" приводятся данные исследования компании "Аеон Девелопмент" и агентства NF Dom, согласно которым Москва и Дубай активно строят жилые небоскребы. В каждом из этих городов находится по 6 миллионов квадратных метров жилой высотной недвижимости, которые сейчас находятся в процессе строительства или уже реализованы. Средняя площадь квартиры в небоскребах ОАЭ на 45 квадратных метров больше, чем в Москве. В Дубае насчитывается 73 проекта с 54,2 тысячами апартаментов, а в Москве — 54 проекта с 93 тысячами квартир и апартаментов. Стоимость квадратного метра жилья в московских высотках составляет 515 тысяч рублей.

Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Дубае наибольший спрос наблюдается на просторные однокомнатные апартаменты, тогда как в Москве популярностью пользуются двухкомнатные квартиры, которые составляют 35% от общего числа сделок. Также есть спрос на однокомнатные (28%), трехкомнатные (20%) квартиры и студии (11%), а квартиры с четырьмя и более спальнями занимают 6% рынка.

Ситуация на рынке жилых небоскребов в столице России видоизменяется: растет число высотных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. Если ранее богатые покупатели предпочитали приобретать квартиры в центральных клубных домах, то теперь они готовы инвестировать в жилье в небоскребах. По словам управляющего партнера "Аеон Девелопмент" Дмитрия Старостина, концепция "многоуровневого города" становится всё более востребованной, однако реализация премиальных проектов требует значительных инвестиций, на которые не каждый застройщик готов идти.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Говорим о том, что любит жимолость
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Эти растения очень любят золу
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Лимон будет радовать своими плодами
Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета
Накопительное страхование жизни: как выбрать и не ошибиться
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете приема кредитных карт букмекерами
Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: мнение экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников