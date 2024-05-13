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Признание Кати Лель: пришельцы среди нас и готовят нас к невероятному

Катя Лель сообщила о встрече с инопланетным объектом на Мальдивах

0:43
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель поделилась в своем Instagram* о необычном наблюдении на Мальдивах, где она увидела и засняла на видео "инопланетный" объект.

Катя Лель сообщила о встрече с инопланетным объектом на Мальдивах
Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0

Лель предположила, что пришельцы скоро начнут контакты с земными женщинами для размножения на Земле. Она уверена, что пришельцы не представляют угрозы, а напротив, оберегают людей, и подчеркнула, что не следует их бояться

Певица также затронула тему возможного генетического воздействия инопланетян на людей и не исключила личного романтического общения с пришельцами. Лель считает, что человечество готовят к новому сознанию и новому способу жизни.

* — запрещенная социальная сеть в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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