Признание Кати Лель: пришельцы среди нас и готовят нас к невероятному

Катя Лель сообщила о встрече с инопланетным объектом на Мальдивах

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя Лель поделилась в своем Instagram* о необычном наблюдении на Мальдивах, где она увидела и засняла на видео "инопланетный" объект.

Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0

Лель предположила, что пришельцы скоро начнут контакты с земными женщинами для размножения на Земле. Она уверена, что пришельцы не представляют угрозы, а напротив, оберегают людей, и подчеркнула, что не следует их бояться

Певица также затронула тему возможного генетического воздействия инопланетян на людей и не исключила личного романтического общения с пришельцами. Лель считает, что человечество готовят к новому сознанию и новому способу жизни.

* — запрещенная социальная сеть в России.