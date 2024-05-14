Старые самцы шимпанзе создают коалиции: раскрыт секрет их успеха в спаривании на закате жизни

Изучение поведения шимпанзе показало, что с возрастом самцы меняют репродуктивные стратегии.
Вместо увеличения агрессии или ухода за самками, они формируют коалиции для уверенной агрессии против других, что способствует частоте спаривания. Старые самцы, несмотря на нижний или средний ранг, умело поддерживают эти союзы, в отличие от молодежи, которая редко формирует альянсы из-за риска и недостатка опыта, сообщает Animal Behaviour.
Результаты исследования подчеркивают сложность репродуктивного поведения шимпанзе в ответ на старение и изменение социальных ролей.
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