Увольнения в Tesla: Маск меняет курс и нанимает обратно ключевых сотрудников

Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений

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Tesla начала возвращать на работу некоторых из почти 500 уволенных членов своей команды Supercharging, включая директора по зарядке в Северной Америке, Макса де Зегера.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Увольнения, инициированные генеральным директором Илоном Маском, вызвали шок в секторе электромобилей, учитывая, что сеть Superchargers считается одним из самых удачных продуктов Tesla. После резкой критики Маск обещал инвестировать более 500 миллионов долларов в развитие сети зарядных станций в этом году.

Ранее он заявил о намерении замедлить темпы добавления новых зарядных станций и сосредоточиться на поддержании их работоспособности. Не ясно, сколько уволенных сотрудников было восстановлено на работу, поскольку Маск и де Зегер не ответили на запросы о комментарии.