Увольнения в Tesla: Маск меняет курс и нанимает обратно ключевых сотрудников

Tesla начала возвращать на работу некоторых из почти 500 уволенных членов своей команды Supercharging, включая директора по зарядке в Северной Америке, Макса де Зегера.
Увольнения, инициированные генеральным директором Илоном Маском, вызвали шок в секторе электромобилей, учитывая, что сеть Superchargers считается одним из самых удачных продуктов Tesla. После резкой критики Маск обещал инвестировать более 500 миллионов долларов в развитие сети зарядных станций в этом году.
Ранее он заявил о намерении замедлить темпы добавления новых зарядных станций и сосредоточиться на поддержании их работоспособности. Не ясно, сколько уволенных сотрудников было восстановлено на работу, поскольку Маск и де Зегер не ответили на запросы о комментарии.
В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя