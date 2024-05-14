Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вести себя с котом, чтобы он стал добрее
Почему для здоровья полезна езда на велосипеде
Любовь Успенская критикует Филиппа Киркорова за иск на миллионы в трудные времена
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Лимон будет радовать своими плодами
Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета
Увольнения в Tesla: Маск меняет курс и нанимает обратно ключевых сотрудников

Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений

0:51
Авто

Tesla начала возвращать на работу некоторых из почти 500 уволенных членов своей команды Supercharging, включая директора по зарядке в Северной Америке, Макса де Зегера.

Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Увольнения, инициированные генеральным директором Илоном Маском, вызвали шок в секторе электромобилей, учитывая, что сеть Superchargers считается одним из самых удачных продуктов Tesla. После резкой критики Маск обещал инвестировать более 500 миллионов долларов в развитие сети зарядных станций в этом году.

Ранее он заявил о намерении замедлить темпы добавления новых зарядных станций и сосредоточиться на поддержании их работоспособности. Не ясно, сколько уволенных сотрудников было восстановлено на работу, поскольку Маск и де Зегер не ответили на запросы о комментарии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Говорим о том, что любит жимолость
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Эти растения очень любят золу
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Лимон будет радовать своими плодами
Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета
Накопительное страхование жизни: как выбрать и не ошибиться
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете приема кредитных карт букмекерами
Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: мнение экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников