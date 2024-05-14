Неадекватное поведение пассажира угрожает безопасности полета: подробности происшествия на рейсе из Дубая

Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту рейса Air India Express из Дубая в Мангалур произошел инцидент с участием одного из пассажиров.

Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

По информации телеканала News18, после посещения туалета мужчина по имени Мохаммад начал вести себя агрессивно, мешая экипажу и другим пассажирам. Он часто вызывал стюардессу и даже угрожал управлять самолетом и выпрыгнуть из него над морем.

После приземления координатор безопасности полета передал дело в полицию, подав жалобу на Мохаммада из-за его поведения, угрожающего безопасности полета. Судьба пассажира после инцидента пока неизвестна.