Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин критикует образованность молодых артистов
Фильм "Планета обезьян: Новое царство" заработал 129 миллионов долларов с 10 мая
Гратен из капусты: запеканка из простого овоща может быть необыкновенно вкусной
Куда деть луковую шелуху огороднику
Дизайнер рассказал, почему нельзя покупать шкаф в маленькую спальню
Как освежить волосы после тренировки: пять лайфхаков
Светлана Ходченкова улетела на майские каникулы в Париж
Топ-5 мелочей, которые из хрущевки сделают уютную квартиру
NHTSA начинает расследование проблем с тормозами в электромобилях Fisker Ocean
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме

Кинологи назвали породы собак для квартир

2:01
Зоосфера » Собаки

Если вы любите собак и размышляете о заведении пушистого друга, важно подумать, соответствует ли ваше жилище потребностям собаки.

Кинологи назвали породы собак для квартир
Фото: flickr.com by IDS.photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые породы не предназначены для жизни в ограниченном пространстве и могут создать сложности вам и вашим соседям. В данной статье мы рассмотрим породы собак, которым не подходит жизнь в квартире.

Немецкая овчарка

Эта порода известна своей умственной и физической активностью, идеально подходит для различных задач, от работы до спорта. Однако квартира не лучшее место для немецкой овчарки, так как она требует много движения и интеллектуальной загрузки, и может стать разрушительной при недостатке активности. Также она может проявлять агрессию к незнакомцам и животным, а также реагировать лаем на любой шум из-за своего острого слуха.

Сибирский хаски

Хаски поражает своей красотой и дружелюбием, но жизнь в квартире ей не подходит из-за потребности в интенсивных физических нагрузках и просторе. Кроме того, хаски сильно линяет и имеет охотничий инстинкт, что может вызвать проблемы в многоквартирном доме.

Йоркширский терьер

Маленький и очаровательный йоркширский терьер имеет много энергии и независимость, что делает его сложным в дрессировке и уходе. Эта порода может быть шумной и требует регулярного ухода за шерстью.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры известны своей дружелюбностью и активностью, но в квартире они могут страдать от недостатка пространства и активности. К тому же лабрадоры склонны к одиночеству и могут иметь проблемы с весом при недостатке физических упражнений.

Хотя каждая собака уникальна, лучше выбирать породы, которые лучше адаптированы к жизни в маленьком пространстве, такие как французский бульдог, мопс, басенджи или ши-тцу, которые отличаются спокойствием, чистоплотностью и обучаемостью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Последние материалы
NHTSA начинает расследование проблем с тормозами в электромобилях Fisker Ocean
В Набережных Челнах медсестра получила страховку за заражение COVID-19 на работе
На берегу реки Самара появиться новый пляж
NASA разрабатывает железную дорогу для Луны
Эффективные способы, как справиться с апатией
Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачёву с Днем матери в США
Ольга Любимова заявила, что россиянам нравятся отечественные фильмы
Говорим о подкормке клубники
Кинологи рассказали, как понять, что у собаки стресс
Как рассчитать размер пенсии в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников