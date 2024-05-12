Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме

Кинологи назвали породы собак для квартир

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы любите собак и размышляете о заведении пушистого друга, важно подумать, соответствует ли ваше жилище потребностям собаки.

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Некоторые породы не предназначены для жизни в ограниченном пространстве и могут создать сложности вам и вашим соседям. В данной статье мы рассмотрим породы собак, которым не подходит жизнь в квартире.

Немецкая овчарка

Эта порода известна своей умственной и физической активностью, идеально подходит для различных задач, от работы до спорта. Однако квартира не лучшее место для немецкой овчарки, так как она требует много движения и интеллектуальной загрузки, и может стать разрушительной при недостатке активности. Также она может проявлять агрессию к незнакомцам и животным, а также реагировать лаем на любой шум из-за своего острого слуха.

Сибирский хаски

Хаски поражает своей красотой и дружелюбием, но жизнь в квартире ей не подходит из-за потребности в интенсивных физических нагрузках и просторе. Кроме того, хаски сильно линяет и имеет охотничий инстинкт, что может вызвать проблемы в многоквартирном доме.

Йоркширский терьер

Маленький и очаровательный йоркширский терьер имеет много энергии и независимость, что делает его сложным в дрессировке и уходе. Эта порода может быть шумной и требует регулярного ухода за шерстью.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры известны своей дружелюбностью и активностью, но в квартире они могут страдать от недостатка пространства и активности. К тому же лабрадоры склонны к одиночеству и могут иметь проблемы с весом при недостатке физических упражнений.

Хотя каждая собака уникальна, лучше выбирать породы, которые лучше адаптированы к жизни в маленьком пространстве, такие как французский бульдог, мопс, басенджи или ши-тцу, которые отличаются спокойствием, чистоплотностью и обучаемостью.