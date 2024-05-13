Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя, однако в России все еще много авто с многочисленными дополнительными режимами, которые не все водители используют корректно.
Издание SPEEDME.RU объясняет функции таких режимов, как L, 2, PWR, Manu, O/D off и кнопка Kick down. Режим L используется для блокировки коробки на первой передаче при необходимости, например, при пробуксовке или спуске с горы. Режим 2 блокирует передачу на второй ступени, что удобно при спуске по крутым склонам.
O/D off исключает четвертую передачу, полезно в городских условиях и на сложных участках дороги. PWR увеличивает момент переключения для более динамичного вождения. Manu начинает движение со второй передачи, что особенно актуально в зимних условиях.
Кнопка Kick down позволяет быстро набрать скорость за счет переключения на более низкую передачу. Эти режимы могут значительно повысить эффективность и долговечность автоматической коробки передач, если их использовать правильно.
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