Включите блюда из яйц в свой завтрак: шесть причин это сделать

Почему стоит есть яйца на завтрак: шесть веских причин

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество причин, почему стоит включать яйца в свой завтрак. Вот шесть основных, которые приводит портал "Лайфхакер.ру".

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Питательность. Яйца содержат широкий спектр питательных веществ, включая витамины (А, В2, В5, В12, D, Е), минералы (железо, цинк, селен), антиоксиданты и микроэлементы. Они также являются источником качественного белка и полезных жиров, необходимых для поддержания здоровья. Улучшение холестеринового профиля. Содержащийся в яйцах холестерин не оказывает существенного влияния на уровень холестерина в крови. Более того, они содержат антиоксиданты, которые способствуют расщеплению холестерина в организме и улучшению уровня холестерина. Холин. Яйца являются одним из лучших источников холина — питательного вещества, необходимого для нормального функционирования мозга, памяти и обучения. Он также играет важную роль в здоровье сердца, печени и нервной системы. Высококачественный белок. Яйца содержат все необходимые аминокислоты, делая их источником высококачественного белка. Белок из яиц является легкоусвояемым и обладает высокой биологической ценностью для организма. Защита зрения. В желтке содержатся антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить глаза от свободных радикалов и улучшают зрительную функцию. Помощь в контроле веса. Яйца являются питательным продуктом с низкой калорийностью и высоким содержанием белка, благодаря чему способствуют ощущению сытости на долгое время. Употребление яиц на завтрак может помочь контролировать аппетит и снизить прием калорий в течение дня.

Включение яиц в свой завтрак позволяет получить полезные питательные вещества, предоставить себе энергию и поддерживать здоровье. Они легко готовятся и могут быть идеальным выбором для здорового и сбалансированного питания.