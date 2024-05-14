Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь Успенская критикует Филиппа Киркорова за иск на миллионы в трудные времена
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Лимон будет радовать своими плодами
Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета
Накопительное страхование жизни: как выбрать и не ошибиться
Включите блюда из яйц в свой завтрак: шесть причин это сделать

Почему стоит есть яйца на завтрак: шесть веских причин

2:12
Еда

Существует множество причин, почему стоит включать яйца в свой завтрак. Вот шесть основных, которые приводит портал "Лайфхакер.ру".

Почему стоит есть яйца на завтрак: шесть веских причин
Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Питательность. Яйца содержат широкий спектр питательных веществ, включая витамины (А, В2, В5, В12, D, Е), минералы (железо, цинк, селен), антиоксиданты и микроэлементы. Они также являются источником качественного белка и полезных жиров, необходимых для поддержания здоровья.
  2. Улучшение холестеринового профиля. Содержащийся в яйцах холестерин не оказывает существенного влияния на уровень холестерина в крови. Более того, они содержат антиоксиданты, которые способствуют расщеплению холестерина в организме и улучшению уровня холестерина.
  3. Холин. Яйца являются одним из лучших источников холина — питательного вещества, необходимого для нормального функционирования мозга, памяти и обучения. Он также играет важную роль в здоровье сердца, печени и нервной системы.
  4. Высококачественный белок. Яйца содержат все необходимые аминокислоты, делая их источником высококачественного белка. Белок из яиц является легкоусвояемым и обладает высокой биологической ценностью для организма.
  5. Защита зрения. В желтке содержатся антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить глаза от свободных радикалов и улучшают зрительную функцию.
  6. Помощь в контроле веса. Яйца являются питательным продуктом с низкой калорийностью и высоким содержанием белка, благодаря чему способствуют ощущению сытости на долгое время. Употребление яиц на завтрак может помочь контролировать аппетит и снизить прием калорий в течение дня.

Включение яиц в свой завтрак позволяет получить полезные питательные вещества, предоставить себе энергию и поддерживать здоровье. Они легко готовятся и могут быть идеальным выбором для здорового и сбалансированного питания.

6 причин есть яйца на завтрак
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Говорим о том, что любит жимолость
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Эти растения очень любят золу
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Льготная ипотека может появиться для семей с детьми старше 6 лет
Ленивые вареники с творогом и бананом: простое и полезное блюдо на завтрак или ужин
Идеальные принты для девушек больших размеров: советы по выбору
Москва догоняет Дубай по объему строительства высоток
Tesla восстанавливает рабочие места в команде Supercharging после увольнений
Лимон будет радовать своими плодами
Пассажир начал угрожать экипажу самолета спрыгнуть в море после посещения туалета
Накопительное страхование жизни: как выбрать и не ошибиться
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете приема кредитных карт букмекерами
Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: мнение экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников