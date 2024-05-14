Никаких игр с кредитными деньгами: в России хотят запретить букмекерам принимать заёмные средства

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете приема кредитных карт букмекерами

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума рассматривает законопроект, предложенный двумя сенаторами, цель которого — предотвратить использование кредитных средств в азартных играх.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Эти законопроекты направлены на защиту игроков от углубления в долги, запрещая букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки, сделанные с использованием кредитных карт или займов.

Также предлагается ограничить возможность микрофинансовых организаций работать в непосредственной близости к букмекерским пунктам, а также запретить заключение пари с несовершеннолетними, сообщает "Российская газета".

Эти меры направлены на снижение рисков, связанных с азартными играми, и на защиту финансового благополучия игроков и их семей.