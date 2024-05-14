Признаки того, что в вашем рационе сильно много железа: обратите на них внимание
Чем опасен переизбыток железа и каковы симптомы этого состония
1:26
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14.05.2024 04:23
Наш организм нуждается в витаминах и питательных веществах, чтобы оставаться здоровым и сильным, но больше не всегда значит лучше.
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Хотя железо необходимо нашему организму, вы также можете съесть его слишком много, что может привести к дисбалансу. Вот несколько признаков того, что в вашем рационе слишком много железа.
Чувство усталости
Если вы часто чувствуете усталость или истощение, это может быть признаком избытка железа.
Проблемы с пищеварением
Проблемы с желудком, такие как тошнота, рвота или боль в животе, могут быть связаны с избытком железа в вашем рационе.
Суставы
Слишком большое количество железа может вызвать боль или дискомфорт в суставах. Если вы заметили необъяснимую боль в суставах, стоит задуматься о потреблении железа.
Металлический вкус
Странный металлический привкус во рту, который сохраняется, может быть подсказкой. Обратите внимание, если заметите его.
Затрудненное дыхание
Если вы обнаружите, что испытываете трудности с дыханием или одышку без видимой причины, это может быть связано с чрезмерным уровнем железа.
Нерегулярное сердцебиение
Перегрузка железом может повлиять на сердечный ритм. Если вы испытываете нерегулярное сердцебиение или учащенное, это признак того, что вам следует обратиться к врачу.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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