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Признаки того, что в вашем рационе сильно много железа: обратите на них внимание

Чем опасен переизбыток железа и каковы симптомы этого состония

1:26
Здоровье

Наш организм нуждается в витаминах и питательных веществах, чтобы оставаться здоровым и сильным, но больше не всегда значит лучше.

Чем опасен переизбыток железа и каковы симптомы этого состония
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Хотя железо необходимо нашему организму, вы также можете съесть его слишком много, что может привести к дисбалансу. Вот несколько признаков того, что в вашем рационе слишком много железа.

Чувство усталости

Если вы часто чувствуете усталость или истощение, это может быть признаком избытка железа. 

Проблемы с пищеварением

Проблемы с желудком, такие как тошнота, рвота или боль в животе, могут быть связаны с избытком железа в вашем рационе.

Суставы

Слишком большое количество железа может вызвать боль или дискомфорт в суставах. Если вы заметили необъяснимую боль в суставах, стоит задуматься о потреблении железа.

Металлический вкус

Странный металлический привкус во рту, который сохраняется, может быть подсказкой. Обратите внимание, если заметите его.

Затрудненное дыхание

Если вы обнаружите, что испытываете трудности с дыханием или одышку без видимой причины, это может быть связано с чрезмерным уровнем железа.

Нерегулярное сердцебиение

Перегрузка железом может повлиять на сердечный ритм. Если вы испытываете нерегулярное сердцебиение или учащенное, это признак того, что вам следует обратиться к врачу.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Специалист Шеина Ирина
Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.
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