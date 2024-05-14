Признаки того, что в вашем рационе сильно много железа: обратите на них внимание

Чем опасен переизбыток железа и каковы симптомы этого состония

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наш организм нуждается в витаминах и питательных веществах, чтобы оставаться здоровым и сильным, но больше не всегда значит лучше.

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Хотя железо необходимо нашему организму, вы также можете съесть его слишком много, что может привести к дисбалансу. Вот несколько признаков того, что в вашем рационе слишком много железа.

Чувство усталости

Если вы часто чувствуете усталость или истощение, это может быть признаком избытка железа.

Проблемы с пищеварением

Проблемы с желудком, такие как тошнота, рвота или боль в животе, могут быть связаны с избытком железа в вашем рационе.

Суставы

Слишком большое количество железа может вызвать боль или дискомфорт в суставах. Если вы заметили необъяснимую боль в суставах, стоит задуматься о потреблении железа.

Металлический вкус

Странный металлический привкус во рту, который сохраняется, может быть подсказкой. Обратите внимание, если заметите его.

Затрудненное дыхание

Если вы обнаружите, что испытываете трудности с дыханием или одышку без видимой причины, это может быть связано с чрезмерным уровнем железа.

Нерегулярное сердцебиение

Перегрузка железом может повлиять на сердечный ритм. Если вы испытываете нерегулярное сердцебиение или учащенное, это признак того, что вам следует обратиться к врачу.