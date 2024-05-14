Избавьтесь от тревоги с помощью дыхательных упражнений: простые и эффективные методики

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Ощутите облегчение: дыхательные упражнения, чтобы побороть стресс

2:08
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Мы живем в необычные времена, когда стресс и беспокойство стали нормой. Но есть способы справиться с этими негативными эмоциями, и один из них - дыхательные упражнения. Вот три простых приема от bebeautiful.in, которые помогут вам справиться с напряжением и тревогой, внося спокойствие и уверенность в вашу жизнь.

Ощутите облегчение: дыхательные упражнения, чтобы побороть стресс
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Дыхание с поджатыми губами

Данный приём не только замедляет ваше дыхание, но и увеличивает поступление кислорода в организм. Это особенно полезно для тех, кто страдает респираторными проблемами или чувствует себя беспокойно. Просто следуйте этим шагам:

  1. Сядьте в удобной позе, расслабив шею и плечи.
  2. Закройте рот и вдыхайте через нос в течение 2 секунд.
  3. Затем сомкните губы, выдыхая через них медленно в течение 4 секунд.

Дыхание льва

Эта практика помогает снять напряжение в груди и на лице, освежает легкие и очищает эмоции. Вы можете выполнять ее в любое время дня, чтобы восстановить баланс и энергию. Выполните следующие шаги:

  1. Сядьте в удобной позе, положив руки на ноги или пол.
  2. Вдохните через нос, затем откройте рот, высунув язык вниз, и выдохните с силой, издав звук "ха".
  3. Повторите упражнение 7 раз.

Сосредоточьтесь на дыхании

Эта техника помогает вам сконцентрироваться на медленном и глубоком дыхании, избавившись от отвлекающих мыслей. Выполняйте следующие действия:

  1. Найдите удобное место, чтобы сесть или лечь.
  2. Закройте глаза и делайте несколько глубоких вдохов, представляя, как стресс уходит с каждым выдохом.
  3. Визуализируйте, как с каждым выдохом уходит тревога.
  4. Выполняйте упражнение 10-20 минут.

Эти простые упражнения могут стать инструментом в борьбе с ежедневным стрессом и беспокойством. Попробуйте интегрировать их в свою рутину и почувствуйте разницу в вашем эмоциональном и физическом благополучии.

1 простое дыхательное упражнение от стресса, тревоги, волнения и панических атак
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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