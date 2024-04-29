Французы обеспокоены взрывным ростом числа случаев завоза лихорадки денге накануне Олимпиады-2024

Во Франции перед ОИ-2024 регистрируется рекордный рост случаев завоза лихорадки денге

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Франции зафиксировано рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпийскими играми 2024 года.

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Согласно данным главы генерального управления по здравоохранению во Франции Грегори Эмери, с начала 2024 года выявлено 1679 случаев завоза лихорадки денге на территорию европейской части страны. В аналогичный период 2023 года было зафиксировано всего 131 такой случай, пишет Inside the Games.

Большинство случаев завезены из заморских департаментов Франции — Гваделупы и Мартиники, где наблюдается эпидемия.

Лихорадка денге — это вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары Aedes. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме — внутренними кровоизлияниями.

Служба французского здравоохранения отметила, что они готовятся к возможным угрозам инфекционных заболеваний во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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