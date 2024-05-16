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Новгородцы стали чаще страховать жизнь — Центробанк объяснил, с чем это связано

Новгородцы за год потратили на страхование жизни 888 млн рублей

2:27
Страхование

В 2023 году объём страхования в Новгородской области по всем видам полисов вырос на 21%, достигнув 2,7 млрд рублей, рассказали в новгородском отделении Северо-Западного главного управления Банка России.

Новгородцы за год потратили на страхование жизни 888 млн рублей
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

ЦБ отметил, что на договоры страхования жизни жители Новгорода потратили более 888 млн рублей, что почти на треть больше, чем в 2022 году. На этот вид полисов пришлось более половины 1,5 млрд рублей общих страховых выплат физлицам в 2023 году.

Одна из причин роста популярности страхования жизни — новые обязательные требования Банка России к договорам ИСЖ и НСЖ, которые дополнительно защищают интересы потребителей, отметили сотрудники отделения ЦБ.

"С 1 апреля этого года Банк России определил минимальный размер страховой выплаты по окончанию срока действия полисов ИСЖ и НСЖ по риску дожития, — рассказал заместитель управляющего отделением Игорь Жуков.

По словам Жукова, сумма будет рассчитываться исходя из возраста клиента, срока действия полиса и способа уплаты премии, а также ключевой ставки Центробанка на дату оформления договора. При этом она не может быть меньше совокупных взносов страхователя, подчеркнул он. Сотрудник отделения ЦБ добавил, что это относится к договорам с единовременной премией менее 1,5 млн рублей и с суммой первых трёх взносов до 1,5 млн рублей, при рассрочке по уплате взносов менее 5 лет.

В отделении ЦБ рассказали, что больше трети всего объема страховых премий пришлось на полисы ОСАГО, сумма сборов по которым в прошлом году выросла на 17%, перевалив за отметку 930 млн рублей. Во многом это объясняется подорожанием автомобилей и запчастей к ним, пояснили в Центробанке.

Отмечается, что всего в 2023 году жители Новгородской области оформили почти 403 000 страховых договоров, что на 13% больше, чем в 2022 году.

Ранее Верховный суд отказал в выплатах отцу погибшего в СВО бойца из-за долгов по алиментам.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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