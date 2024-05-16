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Прибыль растет, давление тоже: европейские банки пытаются выжить в России

ЕЦБ усилил давление на кредитные организации, сохранившие бизнес в РФ

0:56
Экономика

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на кредитные организации, продолжающие вести бизнес в России, сообщает Bloomberg.

ЕЦБ усилил давление на кредитные организации, сохранившие бизнес в РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Herzi Pinki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Регулятор настаивает на ускорении их выхода с российского рынка. Источники сообщают, что дочерние компании европейских банков вынуждены соблюдать местные правила и не хотят покидать рынок по низкой цене.

Доходы пяти крупнейших банков, продолжающих работать в России, за последние два года почти утроились. Например, доходы Deutsche Bank увеличились после закрытия IT-центра в стране.

Прибыль российского филиала Raiffeisen Bank International (RBI) выросла более чем в три раза, а у итальянского банка Intesa — почти в 20 раз.

Аналитики связывают такие результаты с трудностями вывода средств в Европу и высокими процентными ставками по вкладам в России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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