Прибыль растет, давление тоже: европейские банки пытаются выжить в России

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на кредитные организации, продолжающие вести бизнес в России, сообщает Bloomberg.
Регулятор настаивает на ускорении их выхода с российского рынка. Источники сообщают, что дочерние компании европейских банков вынуждены соблюдать местные правила и не хотят покидать рынок по низкой цене.
Доходы пяти крупнейших банков, продолжающих работать в России, за последние два года почти утроились. Например, доходы Deutsche Bank увеличились после закрытия IT-центра в стране.
Прибыль российского филиала Raiffeisen Bank International (RBI) выросла более чем в три раза, а у итальянского банка Intesa — почти в 20 раз.
Аналитики связывают такие результаты с трудностями вывода средств в Европу и высокими процентными ставками по вкладам в России.
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