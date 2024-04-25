France Press: Фехтовальщики России отказались участвовать в квалификационных к Олимпиаде-2024

Российские фехтовальщики отказались от участия в Олимпиаде

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

France Press, ссылаясь на EFC, написало о том, что фехтовальщики из России приняли решение не участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

EFC сообщила, что россияне для отбора на Олимпиаду должны были приехать на состязания в Дифферданже, но они не захотели принять в них участия. Джорджио Скарсо, который занимает пост главы EFC, сказал, что российские спортсмены не объяснили причину отказа и не направили официальное письмо с объяснениями.

Напомним вам, что ранее скалолазы из России также отказались состязаться на Олимпиаде. А до них отказ поступил от гимнастов, лучников и гребцов.