France Press: Фехтовальщики России отказались участвовать в квалификационных к Олимпиаде-2024

France Press, ссылаясь на EFC, написало о том, что фехтовальщики из России приняли решение не участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024.
EFC сообщила, что россияне для отбора на Олимпиаду должны были приехать на состязания в Дифферданже, но они не захотели принять в них участия. Джорджио Скарсо, который занимает пост главы EFC, сказал, что российские спортсмены не объяснили причину отказа и не направили официальное письмо с объяснениями.
Напомним вам, что ранее скалолазы из России также отказались состязаться на Олимпиаде. А до них отказ поступил от гимнастов, лучников и гребцов.
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