Отпуск по-российски: почему 65% выбирают путешествия по стране

65% жителей России намерены провести свой отпуск, путешествуя по стране, как сообщает телеграм-канал Правительства. Наибольшей популярностью пользуются морские курорты.
Многие также предпочитают экскурсии к знаменитым историческим достопримечательностям и посещение национальных парков. В список востребованных способов отдыха входят автомобильные туры и поездки в деревню.
Среди предпочтительных направлений этого года выделяются озеро Байкал, Черноморское побережье и Крым.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.