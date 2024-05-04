Отпуск по-российски: почему 65% выбирают путешествия по стране

65% россиян предпочитают туризм на авто

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

65% жителей России намерены провести свой отпуск, путешествуя по стране, как сообщает телеграм-канал Правительства. Наибольшей популярностью пользуются морские курорты.

Фото: 500px.com by Davide Cetta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие также предпочитают экскурсии к знаменитым историческим достопримечательностям и посещение национальных парков. В список востребованных способов отдыха входят автомобильные туры и поездки в деревню.

Среди предпочтительных направлений этого года выделяются озеро Байкал, Черноморское побережье и Крым.