Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения

Эксперты МВФ ухудшили прогнозы восстановления экономики Молдавии

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во время визита в Кишинев эксперты Международного валютного фонда (МВФ) отметили замедление восстановления экономики Молдавии, которое происходит медленнее ожидаемого, по их мнению, из-за воздействия конфликта на Украине.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

ВВП Молдавии в 2023 году вырос на 0,7%, что значительно ниже прогнозируемых 2%. Глава миссии МВФ Клара Мира указала на слабое восстановление внутреннего спроса как основную причину этого.

Прогноз роста экономики на текущий год был снижен до 2,6%. Важными факторами, которые могут негативно повлиять на экономику, являются потенциальный энергетический кризис и новая волна беженцев, сообщает ТАСС.

Мира подчеркнула необходимость поддержания гибкости валютного курса и достаточного уровня валютных резервов для преодоления экономических шоков, а также важность стабильности цен.

В 2021 году МВФ начал новую программу сотрудничества с Молдавией, бюджет которой был увеличен в 2022 году до $783 млн в свете украинского кризиса. Однако в декабре 2023 года эксперты не смогли договориться о выделении следующего транша финансовой помощи.