Ароматный чизкейк с восхитительной корочкой из крошки печенья, с белым шоколадом и малиновым соусом

Рецепт чизкейка с белым шоколадом и малиновым соусом

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чизкейк с восхитительной корочкой из крошки шоколадного печенья, с белым шоколадом и малиновым соусом заслуживает особого места в вашем весеннем меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы хотите украсить его ещё больше, вы можете нанести глазурь из сливочного сыра со свежей клубникой.

Ингредиенты

Для коржа

1 чашка крошек шоколадного печенья

1/4 стакана растопленного сливочного масла

3 столовые ложки белого сахара

Для соуса

1 упаковка замороженной малины

1/2 стакана воды

2 столовые ложки белого сахара

2 чайные ложки кукурузного крахмала

Для чизкейка

2 чашки чипсов из белого шоколада

1/2 стакана сливок

3 упаковки размягчённого сливочного сыра

1/2 стакана белого сахара

3 больших яйца

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

Приготовьте корж: смешайте крошки печенья, растопленное масло и сахар в средней миске. Выложите смесь на дно разъёмной формы. Приготовьте соус: смешайте в кастрюле малину, воду, сахар и кукурузный крахмал. Доведите до кипения и продолжайте варить, пока соус не загустеет, около 5 минут. Процедите через сито, чтобы удалить семена. Разогрейте духовку до 165 градусов. Приготовьте чизкейк: растопите белую шоколадную стружку на паровой бане. Смешайте сливочный сыр и сахар в большой миске. Вбейте яйца по одному. Смешайте смесь ванили и растопленного белого шоколада. Вылейте 1/2 теста на корж. Выложите на тесто 3 столовые ложки малинового соуса. Сверху вылейте оставшееся тесто для чизкейка. Выложите на тесто 3 столовые ложки малинового соуса. Перемешайте тесто кончиком ножа, чтобы создать мраморный эффект. Выпекайте в разогретой духовке 55–60 минут. Охладите чизкейк при комнатной температуре, затем накройте полиэтиленовой плёнкой и поставьте в холодильник до полного охлаждения на срок от 8 часов.