Специфика видов страховок ОСАГО

ОСАГО: ограниченный и неограниченный вид

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Закон позволяет заключать страховой договор с указанием конкретных водителей или на неограниченный круг лиц.

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Существуют ограниченная и неограниченная страховки ОСАГО, каждая имеет свои особенности и преимущества. Ограниченная страховка ОСАГО оформляется на определенных водителей, которые получают право управлять автомобилем.

Неограниченная страховка ОСАГО является "открытым" полисом, где не указываются конкретные водители, страхуется ответственность владельца транспортного средства.

Ограниченная страховка доступна только для физических лиц, и в полис могут быть включены любые другие лица по решению собственника.

Неограниченная страховка подходит для юридических лиц и организаций, которые предполагают сменяемость водителей.

Ограниченная страховка имеет ряд особенностей, плюсов и минусов, включая более доступную стоимость и возможность добавлять новых водителей по мере необходимости. Стоимость ограниченной страховки складывается из базовых ставок и коэффициентов, учитывающих различные факторы.

Оформление ограниченной и неограниченной страховки возможно как в офисе, так и онлайн в электронном виде.