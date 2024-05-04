Как повысить шансы на одобрение ипотеки в 2024 году: практические советы и тренды

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2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году число отклоненных ипотечных заявок возросло на 15%. Мы объясняем причины такого изменения и даем советы, как повысить вероятность одобрения ипотеки.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Согласно информации от Национального бюро кредитных историй, к концу прошлого года доля отказов в ипотеке на новостройки составила 52%. В начале этого года этот показатель увеличился до 69% в январе, а затем слегка сократился до 65% в феврале.

Причины увеличения отказов

Ужесточение регуляторных мер Центробанком стало главной причиной роста отказов. Эти меры направлены на охлаждение ипотечного рынка и ограничение доступа для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки или плохой кредитной историей.

Центробанк увеличил требования к резервам для ипотек с малым первым взносом и для заемщиков с большим объемом кредитов. Это заставляет банки удерживать больше средств в резерве, что экономически невыгодно, в результате чего они ужесточили требования к заемщикам.

Теперь банки более тщательно проверяют кредитоспособность и кредитную историю. Заемщики с первоначальным взносом более 30% и доходом, позволяющим покрыть менее половины ежемесячного дохода, имеют больше шансов на одобрение ипотеки.

Как увеличить шансы на одобрение

Чтобы повысить шансы на успешное получение ипотеки, рекомендуется увеличить размер первоначального взноса и снизить общую кредитную нагрузку. Наличие хорошей кредитной истории может быть даже важнее суммы первого взноса. Банки могут идти на уступки надежным и платежеспособным заемщикам, но вероятность отказа высока для тех, у кого много текущих долгов, даже если они способны внести 30% первоначального взноса.

Совет: погасите мелкие кредиты и покупки в рассрочку до подачи заявки на ипотеку, так как даже небольшие обязательства могут снизить ваши шансы на получение кредита.

Эксперты не рекомендуют откладывать оформление ипотеки в ожидании льготных ставок, так как привлекательные предложения все еще доступны на рынке, и ожидается, что в текущем году смягчения монетарной политики и снижения ставок не произойдет.