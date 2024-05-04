Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи
Врач Кондрахин: сильные эмоции увеличивают риск возникновения инсульта
ОСАГО: история появления и предназначение
65% россиян предпочитают туризм на авто
BASOR: разгадан ребус из ассирийского храма возрастом более 2700 лет
Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку
Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына
Как ухаживать за фикусом
Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств
Эксперт рассказала россиянам, на чем можно сэкономить в мае 2024 года

Эксперт: для экономии следует отслеживать сезонные распродажи

1:05
Экономика

Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Бутырина поделилась прогнозами о выгодных предложениях на товарном рынке, которые появятся в мае в РФ.

Эксперт: для экономии следует отслеживать сезонные распродажи
Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Российская газета" цитирует Бутырину, которая говорит, что для экономии следует активно использовать возможности сезонных распродаж.

Особенно заметно падение цен на зимние товары, такие как одежда, обувь, зимние спортивные товары и отопительное оборудование. Кроме того, можно выгодно приобрести зимние аксессуары для автомобилей и игрушки, включая санки и снегоходы.

Эксперт также упомянула, что весной можно найти хорошие скидки на товары для дачи и сада. С приходом тепла спрос на садовый инвентарь, удобрения, семена и рассаду возрастает, но всё ещё можно встретить привлекательные скидки.

Бутырина отметила, что некоторые магазины бытовой техники предлагают весенние распродажи, в основном на кондиционеры, вентиляторы и холодильники. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Последние материалы
Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку
Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына
Как ухаживать за фикусом
Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств
Плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку
Как достичь прямых волос без повреждений
Эксперт: для экономии следует отслеживать сезонные распродажи
Водитель едущей сзади машины не соблюдает дистанцию: есть 3 способа решить проблему
ОСАГО: ограниченный и неограниченный вид
Рецепт чизкейка с белым шоколадом и малиновым соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников