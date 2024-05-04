Эксперт рассказала россиянам, на чем можно сэкономить в мае 2024 года

Эксперт: для экономии следует отслеживать сезонные распродажи

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Бутырина поделилась прогнозами о выгодных предложениях на товарном рынке, которые появятся в мае в РФ.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Российская газета" цитирует Бутырину, которая говорит, что для экономии следует активно использовать возможности сезонных распродаж.

Особенно заметно падение цен на зимние товары, такие как одежда, обувь, зимние спортивные товары и отопительное оборудование. Кроме того, можно выгодно приобрести зимние аксессуары для автомобилей и игрушки, включая санки и снегоходы.

Эксперт также упомянула, что весной можно найти хорошие скидки на товары для дачи и сада. С приходом тепла спрос на садовый инвентарь, удобрения, семена и рассаду возрастает, но всё ещё можно встретить привлекательные скидки.

Бутырина отметила, что некоторые магазины бытовой техники предлагают весенние распродажи, в основном на кондиционеры, вентиляторы и холодильники.