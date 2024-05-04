Эксперт рассказала россиянам, на чем можно сэкономить в мае 2024 года

Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Бутырина поделилась прогнозами о выгодных предложениях на товарном рынке, которые появятся в мае в РФ.
"Российская газета" цитирует Бутырину, которая говорит, что для экономии следует активно использовать возможности сезонных распродаж.
Особенно заметно падение цен на зимние товары, такие как одежда, обувь, зимние спортивные товары и отопительное оборудование. Кроме того, можно выгодно приобрести зимние аксессуары для автомобилей и игрушки, включая санки и снегоходы.
Эксперт также упомянула, что весной можно найти хорошие скидки на товары для дачи и сада. С приходом тепла спрос на садовый инвентарь, удобрения, семена и рассаду возрастает, но всё ещё можно встретить привлекательные скидки.
Бутырина отметила, что некоторые магазины бытовой техники предлагают весенние распродажи, в основном на кондиционеры, вентиляторы и холодильники.
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