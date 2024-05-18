Кардиолог Кореневич: стресс является первопричиной появления лишних килограммов

Кардиолог Кореневич считает, что стресс является первопричиной ожирения

Существуют достаточно распространённые ошибки в питании, о которых на своём YouTube-канале рассказала кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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По её словам, вкусная и чаще всего вредная еда отлично помогает снять стресс, но употребление подобной пищи на постоянной основе вызывает появление лишних килограммов. Иногда человек, пробуя справиться с лишним весом и садясь на диету, снова загоняет себя в ситуацию, вызывающую стресс.

Результат от диет, по утверждению врача, не будет стойким и к тому же может вызвать обострением проблем с сердечно-сосудистой системой. Именно стресс — первопричина появления лишних килограммов, считает кардиолог.

Она также сообщила, что сахар и быстрые углеводы провоцируют риск возникновения тромбозов, так как повышает вязкость крови, делая её густой.