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Кардиолог Кореневич: стресс является первопричиной появления лишних килограммов

Кардиолог Кореневич считает, что стресс является первопричиной ожирения

Здоровье

Существуют достаточно распространённые ошибки в питании, о которых на своём YouTube-канале рассказала кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Кардиолог Кореневич считает, что стресс является первопричиной ожирения
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По её словам, вкусная и чаще всего вредная еда отлично помогает снять стресс, но употребление подобной пищи на постоянной основе вызывает появление лишних килограммов. Иногда человек, пробуя справиться с лишним весом и садясь на диету, снова загоняет себя в ситуацию, вызывающую стресс.

Результат от диет, по утверждению врача, не будет стойким и к тому же может вызвать обострением проблем с сердечно-сосудистой системой. Именно стресс — первопричина появления лишних килограммов, считает кардиолог.

Она также сообщила, что сахар и быстрые углеводы провоцируют риск возникновения тромбозов, так как повышает вязкость крови, делая её густой.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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