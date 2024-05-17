Зубная паста поможет окнам сиять чистотой: что нужно сделать для этого

Добавьте немного зубной пасты в воду для мытья окон, чтобы на них не оставалось разводов, посоветовали "БелНовости".
По сведениям издания, это простое средство подействует так же как крахмальная "присадка" или последующая протирка стёкол газетой.
"Итогом станет не просто чистота, а сияние стеклянной поверхности", — заверяет автор заметки.
Количество добавляемой зубной пасты нужно совсем небольшое, важно тщательно её размешать в воде.
Постобработка окон глицерином воспрепятствует их загрязнению в дальнейшем, благодаря чему мыть их понадобиться гораздо реже.
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