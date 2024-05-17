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Зубная паста поможет окнам сиять чистотой: что нужно сделать для этого

Хозяйкам посоветовали добавить зубную пасту в воду для мытья окон

0:38
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Добавьте немного зубной пасты в воду для мытья окон, чтобы на них не оставалось разводов, посоветовали "БелНовости".

Хозяйкам посоветовали добавить зубную пасту в воду для мытья окон
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson is licensed under CC BY 2.0 DEED

По сведениям издания, это простое средство подействует так же как крахмальная "присадка" или последующая протирка стёкол газетой.

"Итогом станет не просто чистота, а сияние стеклянной поверхности", — заверяет автор заметки.

Количество добавляемой зубной пасты нужно совсем небольшое, важно тщательно её размешать в воде.

Постобработка окон глицерином воспрепятствует их загрязнению в дальнейшем, благодаря чему мыть их понадобиться гораздо реже.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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