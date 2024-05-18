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Идеальны для приготовления икры: эти сорта кабачков отлично подходят

Сорта кабачков "Белый лебедь", "Грибовский 37", "Сангрум"

Садоводство » Овощи

Эти сорта кабачков идеальны для приготовления икры. Для данной цели подходят плоды с неплотной и не слишком волокнистой мякотью, чтобы консистенция была однородной.

Сорта кабачков "Белый лебедь", "Грибовский 37", "Сангрум"
Фото: commons.wikimedia.org by Darkone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучшие сорта для икры: "Белый лебедь", "Грибовский 37", "Сангрум".

Вот простой рецепт, как приготовить вкусную икру из кабачков.

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков;
  • 2 большие моркови;
  • 2 луковицы;
  • 3-4 столовые ложки растительного масла;
  • соль по вкусу;
  • чёрный молотый перец по вкусу;
  • лавровый лист.

Инструкции:

  • Начните с того, чтобы очистить кабачки, морковь и лук. Нарежьте их на небольшие кубики или тонкие полукольца.
  • В глубокой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте их до мягкости и золотистого цвета, это займет около 5-7 минут.
  • Добавьте к обжаренному луку и моркови нарезанные кабачки. Помешивайте ингредиенты и готовьте их вместе еще около 10-15 минут до того момента, пока кабачки не станут мягкими.
  • После того как овощи станут мягкими, снимите сковороду с огня и дайте смеси немного остыть.
    Приготовьте блендер или измельчительную машину. Переложите остывшие овощи в него и измельчите их до консистенции пюре.
  • Верните пюре обратно в сковороду. Добавьте соль, перец и лавровый лист по вкусу. Помешивайте и варите икру на среднем огне еще около 10-15 минут, пока она не станет густой и насыщенной по вкусу.

После приготовления икры вы можете оставить ее остыть и затем переложить в стеклянные банки для хранения в холодильнике.

Вкусная кабачковая икра Простой Рецепт ✔️ Лучшие Сорта Кабачков Для Средней Полосы 🍅
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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