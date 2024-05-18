Идеальны для приготовления икры: эти сорта кабачков отлично подходят

Эти сорта кабачков идеальны для приготовления икры. Для данной цели подходят плоды с неплотной и не слишком волокнистой мякотью, чтобы консистенция была однородной.
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Лучшие сорта для икры: "Белый лебедь", "Грибовский 37", "Сангрум".
Вот простой рецепт, как приготовить вкусную икру из кабачков.
Ингредиенты:
1 кг кабачков;
2 большие моркови;
2 луковицы;
3-4 столовые ложки растительного масла;
соль по вкусу;
чёрный молотый перец по вкусу;
лавровый лист.
Инструкции:
Начните с того, чтобы очистить кабачки, морковь и лук. Нарежьте их на небольшие кубики или тонкие полукольца.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте их до мягкости и золотистого цвета, это займет около 5-7 минут.
Добавьте к обжаренному луку и моркови нарезанные кабачки. Помешивайте ингредиенты и готовьте их вместе еще около 10-15 минут до того момента, пока кабачки не станут мягкими.
После того как овощи станут мягкими, снимите сковороду с огня и дайте смеси немного остыть. Приготовьте блендер или измельчительную машину. Переложите остывшие овощи в него и измельчите их до консистенции пюре.
Верните пюре обратно в сковороду. Добавьте соль, перец и лавровый лист по вкусу. Помешивайте и варите икру на среднем огне еще около 10-15 минут, пока она не станет густой и насыщенной по вкусу.
После приготовления икры вы можете оставить ее остыть и затем переложить в стеклянные банки для хранения в холодильнике.
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Вкусная кабачковая икра Простой Рецепт ✔️ Лучшие Сорта Кабачков Для Средней Полосы 🍅