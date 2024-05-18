Идеальны для приготовления икры: эти сорта кабачков отлично подходят

Сорта кабачков "Белый лебедь", "Грибовский 37", "Сангрум"

Эти сорта кабачков идеальны для приготовления икры. Для данной цели подходят плоды с неплотной и не слишком волокнистой мякотью, чтобы консистенция была однородной.

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Лучшие сорта для икры: "Белый лебедь", "Грибовский 37", "Сангрум".

Вот простой рецепт, как приготовить вкусную икру из кабачков.

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

2 большие моркови;

2 луковицы;

3-4 столовые ложки растительного масла;

соль по вкусу;

чёрный молотый перец по вкусу;

лавровый лист.

Инструкции:

Начните с того, чтобы очистить кабачки, морковь и лук. Нарежьте их на небольшие кубики или тонкие полукольца.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте их до мягкости и золотистого цвета, это займет около 5-7 минут.

Добавьте к обжаренному луку и моркови нарезанные кабачки. Помешивайте ингредиенты и готовьте их вместе еще около 10-15 минут до того момента, пока кабачки не станут мягкими.

После того как овощи станут мягкими, снимите сковороду с огня и дайте смеси немного остыть.

Приготовьте блендер или измельчительную машину. Переложите остывшие овощи в него и измельчите их до консистенции пюре.

Приготовьте блендер или измельчительную машину. Переложите остывшие овощи в него и измельчите их до консистенции пюре. Верните пюре обратно в сковороду. Добавьте соль, перец и лавровый лист по вкусу. Помешивайте и варите икру на среднем огне еще около 10-15 минут, пока она не станет густой и насыщенной по вкусу.

После приготовления икры вы можете оставить ее остыть и затем переложить в стеклянные банки для хранения в холодильнике.