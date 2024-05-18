Как ухаживать за кудрявыми волосами: советы по укладке, расчесыванию и окрашиванию

Как правильно укладывать кудрявые волосы и какие существуют лайфхаки для этого

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сушить кудрявые волосы можно естественным путем или с помощью фена с насадкой-диффузором на слабом потоке воздуха, предварительно нанеся несмываемое средство для формирования завитков или кондиционер. Важно не трогать волосы в процессе сушки, чтобы кудри не распушились и сохранили форму.

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Кудри лучше не расчесывать, чтобы не разрушить завиток. Для распутывания используйте пальцы или гребень с широкими зубьями, особенно во время мытья, когда распределяете кондиционер. Для этого подойдет специальная массажная расческа, предназначенная для использования в душе.

Окрашивание кудрявых волос можно делать с эффектом выгоревших прядей, бликов, используя техники балаяж, мелирование или омбре. Эти техники подчеркивают структуру завитков. Важно аккуратно обращаться с обесцвечивающими средствами, чтобы не пересушить волосы. Однотонное окрашивание чаще используется для темных волос.

Если природные кудри не нравятся, выпрямляйте их безопасно. Увлажняйте и питайте волосы, используя шампунь, кондиционер/маску, несмываемый уход, термозащиту и спрей/крем для выпрямления. Легкие завитки можно выпрямить феном и расческой, более сложные — утюжком при температуре до 180 градусов. Перед этим волосы нужно высушить феном и расческой.

Альтернативой является биовыпрямление, которое подходит тем, кто не хочет заниматься укладкой каждый раз. Биовыпрямление восстанавливает волосы, делая их прямыми без вреда за одну процедуру.