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Смузи "Баланс" из банана, шпината и какао-порошка с добавлением апельсинового сока: для красивой фигуры и крепкого здоровья

Смузи "Баланс": для красивой фигуры

0:39
Еда

Смузи "Баланс" — простой рецепт полезного напитка. Он идеален для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Смузи "Баланс": для красивой фигуры
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 70 г банана
  • 5 листьев шпината
  • 125 мл соевого молока
  • 250 мл апельсинового сока
  • 1 чайная ложка какао-порошка
  • 2 чайные ложки миндаля

Приготовление

Смешайте банан, молодой шпинат, миндаль и какао-порошок с соевым молоком. Затем добавьте апельсиновый сок и перемешайте до получения однородной массы. При подаче украсьте ломтиками банана.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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