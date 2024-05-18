Смузи "Баланс" из банана, шпината и какао-порошка с добавлением апельсинового сока: для красивой фигуры и крепкого здоровья

Смузи "Баланс": для красивой фигуры

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи "Баланс" — простой рецепт полезного напитка. Он идеален для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

70 г банана

5 листьев шпината

125 мл соевого молока

250 мл апельсинового сока

1 чайная ложка какао-порошка

2 чайные ложки миндаля

Приготовление

Смешайте банан, молодой шпинат, миндаль и какао-порошок с соевым молоком. Затем добавьте апельсиновый сок и перемешайте до получения однородной массы. При подаче украсьте ломтиками банана.