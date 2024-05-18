Смузи "Баланс" из банана, шпината и какао-порошка с добавлением апельсинового сока: для красивой фигуры и крепкого здоровья
Смузи "Баланс": для красивой фигуры
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Смузи "Баланс" — простой рецепт полезного напитка. Он идеален для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 70 г банана
- 5 листьев шпината
- 125 мл соевого молока
- 250 мл апельсинового сока
- 1 чайная ложка какао-порошка
- 2 чайные ложки миндаля
Приготовление
Смешайте банан, молодой шпинат, миндаль и какао-порошок с соевым молоком. Затем добавьте апельсиновый сок и перемешайте до получения однородной массы. При подаче украсьте ломтиками банана.
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