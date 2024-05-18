Будущее уже здесь: Кадыров сообщил, что ИИ заменит водителей и юристов

Родион Кадыров, директор по продукту компании FABULA AI, рассказал о предстоящих изменениях на российском рынке труда в связи с развитием искусственного интеллекта.
Основной тренд ближайших трёх лет — замена водителей автобусов на ИИ, что потребует переоборудования транспорта и внедрения специализированного оборудования. Аналогичные изменения коснутся и ритейла, где ИИ сможет заменить охранников, отслеживая нетипичное поведение покупателей. Об этом сообщает URA.RU.
Также ИИ начнёт выполнять функции преподавателей английского языка и юристов, хотя в сложных случаях необходимость в человеческом участии сохранится. Это станет возможным благодаря увеличению вычислительных мощностей и развитию нейросетей, которые смогут предоставлять квалифицированные консультации и создавать цифровой контент.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.