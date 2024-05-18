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Будущее уже здесь: Кадыров сообщил, что ИИ заменит водителей и юристов

Искусственный интеллект наступает: как ИИ изменит рынок труда в России

0:55
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Родион Кадыров, директор по продукту компании FABULA AI, рассказал о предстоящих изменениях на российском рынке труда в связи с развитием искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект наступает: как ИИ изменит рынок труда в России
Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Основной тренд ближайших трёх лет — замена водителей автобусов на ИИ, что потребует переоборудования транспорта и внедрения специализированного оборудования. Аналогичные изменения коснутся и ритейла, где ИИ сможет заменить охранников, отслеживая нетипичное поведение покупателей. Об этом сообщает URA.RU.

Также ИИ начнёт выполнять функции преподавателей английского языка и юристов, хотя в сложных случаях необходимость в человеческом участии сохранится. Это станет возможным благодаря увеличению вычислительных мощностей и развитию нейросетей, которые смогут предоставлять квалифицированные консультации и создавать цифровой контент.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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