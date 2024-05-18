Модель Ирина Шейк начала испытывать ностальгическую тоску по России

На Ирину Шейк накатила волна ностальгии по России

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Живущая в США звезда мировых подиумов Ирина Шейк отыскала предметы, которые напомнили ей о России.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman

Ирина Шейк разместила в сторис "Инстаграма"* серию ностальгических снимков. На фото модель показала русские матрёшки, мороженое пломбир, конфеты "Мишка косолапый" и "Коровка". На одном из фото Ирина откусила конфету из варёного сахара.

"Не ешь и не води машину, типа того", — написала под фото знаменитость.

Ранее Ирина Шейк показала архивное фото с мамой в международный день матери.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской