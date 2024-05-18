Модель Ирина Шейк начала испытывать ностальгическую тоску по России

Живущая в США звезда мировых подиумов Ирина Шейк отыскала предметы, которые напомнили ей о России.
Ирина Шейк разместила в сторис "Инстаграма"* серию ностальгических снимков. На фото модель показала русские матрёшки, мороженое пломбир, конфеты "Мишка косолапый" и "Коровка". На одном из фото Ирина откусила конфету из варёного сахара.
"Не ешь и не води машину, типа того", — написала под фото знаменитость.
Ранее Ирина Шейк показала архивное фото с мамой в международный день матери.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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