Чем обусловлена любовь кошек к пакетам и коробкам: неожиданная для всех кошатников правда

Кажется, что нет большей радости для кошки, чем залезть в открытую коробку или забраться в оставленный где-то пакет или мешок.
Это вовсе не игры и не стремление к личному пространству. Всему есть свои причины, и вот с чем могут быть связаны эти, на первый взгляд, странные привычки.
Кошка и коробка
Кошка и пакет
Самое простое объяснение – запах. Коты и кошки сообразительны и знают, каким образом в дом попадает еда. Может быть, в пакете когда-то хранились колбасы, свежее мясо или рыба. Из такого пакета кошку, как говорится, калачом не выманишь.
Что касается бумажных пакетов, в которых еды могло и не быть, то объяснение следует искать в особенностях поведения, связанных с любовью к картонным коробкам.
В конце концов, у всех есть свои слабости, и их нужно уметь уважать.
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