Чем обусловлена любовь кошек к пакетам и коробкам: неожиданная для всех кошатников правда

Эксперты ответили, почему кошки любят пакеты

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кажется, что нет большей радости для кошки, чем залезть в открытую коробку или забраться в оставленный где-то пакет или мешок.

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Это вовсе не игры и не стремление к личному пространству. Всему есть свои причины, и вот с чем могут быть связаны эти, на первый взгляд, странные привычки.

Кошка и коробка

Питомец действительно хочет уединиться, укрыться или спрятаться. Иными словами, коту или кошке может наскучить обстановка в доме, и они стремятся снять стресс в безопасном месте.

Инстинкты продолжают влиять даже на домашних животных. Кошка может выпрыгивать из своего «домика» на проходящих мимо людей. В этом нет ничего плохого, просто срабатывает охотничий инстинкт.

Еще одно объяснение этих странностей – тяга к комфорту. У домашней кошки должно быть личное пространство, где она сможет спокойно выспаться в полной безопасности. К тому же, там может быть приятный запах, что для кошки не только приятно, но и запоминается.

Кошка и пакет

Самое простое объяснение – запах. Коты и кошки сообразительны и знают, каким образом в дом попадает еда. Может быть, в пакете когда-то хранились колбасы, свежее мясо или рыба. Из такого пакета кошку, как говорится, калачом не выманишь.

Что касается бумажных пакетов, в которых еды могло и не быть, то объяснение следует искать в особенностях поведения, связанных с любовью к картонным коробкам.

В конце концов, у всех есть свои слабости, и их нужно уметь уважать.