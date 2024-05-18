Открыто удивительно свойство обычной паутины: микрофон, способный передавать звук лучше любых технологий

Учёные обнаружили новое свойство паутины

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики из США обнаружили, что паутина представляет собой чрезвычайно чувствительный микрофон, способный поглощать и передавать акустические колебания с частотой от 1 Гц до 50 кГц.

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Профессор Бингемтоновского университета Рональд Майлс отметил, что хотя паутину невозможно встроить в миллиарды микрофонов, она может вдохновить на создание новых типов устройств. Её изучение дало много сведений о необходимых механических свойствах микрофонов.

Майлс и его коллеги искали материалы для микрофонов, способных реагировать на слабые движения частиц воздуха, вызываемые звуковыми волнами. Они попробовали использовать рукотворные волокна, похожие на волоски антенн насекомых, но не смогли воспроизвести их свойства. Это привело их к изучению природных материалов, таких как паутина, которая может поглощать и передавать акустические колебания, сообщает пресс-служба Акустического общества Америки.

Исследователи собрали образцы паутины и с помощью лазера изучили её взаимодействие с акустическими колебаниями в диапазоне от 1 Гц до 50 кГц. Оказалось, что паутина идеально передаёт звук на всём этом диапазоне частот, что позволяет паукам слышать высоко- и низкочастотные звуки на расстоянии нескольких метров.

Это открытие показывает, что паутина превосходит слуховые органы многих животных и существующие микрофоны, что можно использовать для создания новых звукозаписывающих устройств.