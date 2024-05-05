Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кондрахин: сильные эмоции увеличивают риск возникновения инсульта
ОСАГО: история появления и предназначение
65% россиян предпочитают туризм на авто
BASOR: разгадан ребус из ассирийского храма возрастом более 2700 лет
Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку
Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына
Как ухаживать за фикусом
Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств
Плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку
Не попадите на уловки мошенников: россиянам назвали способ распознать финансовую пирамиду

Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи

0:51
Экономика

Доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова назвала в интервью агентству "Прайм" методы распознавания финансовых пирамид.

Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во время разговора Копылова подчеркнула значимость основных принципов финансов, включая принцип двойной записи.

Она объяснила, что каждая инвестиция включает в себя требования со стороны инвестора и обязательства со стороны другой стороны. Основной вопрос заключается в том, кто именно несет эти обязательства.

Она уточнила, что в надежных фирмах эти обязательства принимают на себя депозитарии. В случае же финансовых пирамид, депозитариями часто выступают лица или организации с неясными бенефициарами, скрывающимися за маркетинговыми обещаниями. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Последние материалы
Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку
Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына
Как ухаживать за фикусом
Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств
Плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку
Как достичь прямых волос без повреждений
Эксперт: для экономии следует отслеживать сезонные распродажи
Водитель едущей сзади машины не соблюдает дистанцию: есть 3 способа решить проблему
ОСАГО: ограниченный и неограниченный вид
Рецепт чизкейка с белым шоколадом и малиновым соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников