Доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова назвала в интервью агентству "Прайм" методы распознавания финансовых пирамид.
Во время разговора Копылова подчеркнула значимость основных принципов финансов, включая принцип двойной записи.
Она объяснила, что каждая инвестиция включает в себя требования со стороны инвестора и обязательства со стороны другой стороны. Основной вопрос заключается в том, кто именно несет эти обязательства.
Она уточнила, что в надежных фирмах эти обязательства принимают на себя депозитарии. В случае же финансовых пирамид, депозитариями часто выступают лица или организации с неясными бенефициарами, скрывающимися за маркетинговыми обещаниями.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.