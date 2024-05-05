Не попадите на уловки мошенников: россиянам назвали способ распознать финансовую пирамиду

Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова назвала в интервью агентству "Прайм" методы распознавания финансовых пирамид.

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Во время разговора Копылова подчеркнула значимость основных принципов финансов, включая принцип двойной записи.

Она объяснила, что каждая инвестиция включает в себя требования со стороны инвестора и обязательства со стороны другой стороны. Основной вопрос заключается в том, кто именно несет эти обязательства.

Она уточнила, что в надежных фирмах эти обязательства принимают на себя депозитарии. В случае же финансовых пирамид, депозитариями часто выступают лица или организации с неясными бенефициарами, скрывающимися за маркетинговыми обещаниями.