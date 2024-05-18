Готова идти на бал вельмож: как понять, что ваша кошка хорошо воспитана

Кошки — существа изысканные и чувствительные. Некоторые из них могут быть непокорными, но есть также и те, которые прекрасно справляются с воспитанием и усваивают правила.
Однако, как определить, что кошка воспитанная? Специалисты отмечают пять основных признаков.
Первым и главным признаком является умение кошки локализовать свой лоток.
Кроме того, воспитанное животное будет активно играть днем и отдыхать ночью, синхронизируя свой режим с хозяином. Как обеспечить ночной покой коту? Здесь важно уделить ему время для активных игр около 20 минут в день, что поможет ему расходовать энергию и быть удовлетворенным. Еще одним правилом является запрет на поедание еды со стола и занятие мест на нем или спальня.
Воспитанный кот будет реагировать на зов хозяина или, как минимум, на свое имя.
И, наконец, послушный кот понимает значение слова "нельзя".
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