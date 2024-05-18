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Готова идти на бал вельмож: как понять, что ваша кошка хорошо воспитана

Эксперты ответили, как понять, что кошка хорошо воспитана

1:02
Зоосфера » Кошки

Кошки — существа изысканные и чувствительные. Некоторые из них могут быть непокорными, но есть также и те, которые прекрасно справляются с воспитанием и усваивают правила.

Эксперты ответили, как понять, что кошка хорошо воспитана
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, как определить, что кошка воспитанная? Специалисты отмечают пять основных признаков.

Первым и главным признаком является умение кошки локализовать свой лоток.

Кроме того, воспитанное животное будет активно играть днем и отдыхать ночью, синхронизируя свой режим с хозяином. Как обеспечить ночной покой коту? Здесь важно уделить ему время для активных игр около 20 минут в день, что поможет ему расходовать энергию и быть удовлетворенным. Еще одним правилом является запрет на поедание еды со стола и занятие мест на нем или спальня.

Воспитанный кот будет реагировать на зов хозяина или, как минимум, на свое имя.

И, наконец, послушный кот понимает значение слова "нельзя".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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