Офтальмолог рассказала о том, что вызывает сухость глаз

Врач Семакина: сухость может появляться из-за редкого моргания

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-офтальмолога Анны Семакиной, длительная работа за компьютером может вызвать сухость глаз, проявляющуюся чувством "песка", покраснением, слезотечением и зудом.

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"При долгой работе за компьютером мы реже моргаем, а моргание — это условие, которое позволяет нам увлажнить поверхность глаза. При каждом моргании у нас выделяется слезная пленка. Соответственно, когда мы моргаем редко, она не выделяется и высыхает", — пояснила Анна Семакина.

Врач указала, что сухость глаз может быть вызвана работой кондиционера и сухим воздухом в помещении от отопления. Она рекомендовала увеличить потребление жидкости, установить увлажнители и применять капли для глаз.

По мнению офтальмолога, возрастные изменения и гормональные нарушения также могут способствовать неприятным ощущениям в глазах. Она добавила, что сахарный диабет и нарушения работы щитовидной железы являются другими внутренними причинами сухости глаз.