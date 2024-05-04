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Как успокоить испуганную кошку: несколько действенных способов

Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку

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Зоосфера » Кошки

Всякий владелец кошки боится потерять своего пушистого друга. Чтобы предотвратить это, нужно заранее позаботиться о безопасности животного.

Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку
Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

Основная причина, по которой кошки могут сбежать, — это половой инстинкт. Кастрация или стерилизация снижают риск ухода кошки более чем на 50%.

Даже после операции не следует оставлять двери и окна открытыми, когда выходите из дома. Всегда проверяйте, где находится ваша кошка перед уходом и не давайте ей выбежать на лестничную площадку.

Балкон тоже должен быть закрыт, если он не застеклен. Если у вас стеклопакеты на лоджии, для большей безопасности установите защитную сетку.

К тому же, чипирование упростит поиск кошки в случае её убегания. Альтернативой чипу может быть яркий ошейник с табличкой, на которой указаны контакты хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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