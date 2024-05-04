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Ирландские исследователи расшифровали древние фрески: бессмертие царя Саргона II зашифровано в звёздах

BASOR: разгадан ребус из ассирийского храма возрастом более 2700 лет

1:48
Наука

Ирландские исследователи из Тринити-колледжа в Дублине разгадали смысл древних фресок, обнаруженных в 2700-летнем храме города Хорсабад в Ираке, на месте античного города Дур-Шаррукин, который в период 721-704 годов до нашей эры управлял ассирийский царь Саргон II.

BASOR: разгадан ребус из ассирийского храма возрастом более 2700 лет
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Открытие фресок было сделано французскими археологами в конце XIX века, и они представляли собой последовательность из пяти символов: льва, орла, быка, смоковницу и плуг.

Доктор Мартин Уортингтон и его коллеги установили, что каждый из этих символов не только имеет свое значение, но и связан с ассирийскими словами, которые в правильной последовательности образуют имя Саргона. Это открытие положило конец долгим дискуссиям ученых о значении фресок, сообщает Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR).

Более того, Уортингтон обнаружил, что каждый из символов также соответствует определенному созвездию, что добавляет глубину интерпретации произведения. Лев, орел, бык и плуг ассоциируются со созвездиями Льва, Орла, Тельца и Большой Медведицы соответственно. Смоковница оказалась самым сложным символом для расшифровки, но исследователь предположил, что она могла представлять собой исчезнувшее созвездие Челюсти, так как на ассирийском "дерево" и "челюсть" звучат похоже.

Таким образом, создание этих фресок имело целью не только увековечить имя Саргона II, но и символически поместить его на небеса, что позволило бы царю обрести бессмертие в мифологическом и культурном контекстах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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